Трудности быстрых переводов

Национальная система платежных карт (НСПК) установила тариф на переводы между корпоративными картами втрое ниже, чем на другие операции по картам «Мир». По мнению экспертов, этот сервис, который будет запущен уже в апреле, может стать реальным конкурентом классическим переводам между юрлицами по платежным поручениям, которые менее быстрые и удобные. Аналогичный сервис в Системе быстрых платежей (СБП) пока только тестируется, и участники рынка ждут, что полноценно он может заработать только в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Национальная система платежных карт (НСПК) на днях разослала банкам операционный бюллетень с новыми тарифами по картам «Мир», которые вступят в силу с 25 апреля. Одним из наиболее заметных изменений стало появление в документе комиссии по переводам между корпоративными картами (В2В-переводам) — новый сервис для платежной системы «Мир», который был анонсирован на прошлой неделе в технологическом бюллетене НСПК.

По данным ЦБ, на 30 сентября 2022 года было выпущено 6,6 млн корпоративных карт. За девять месяцев прошлого года по этим картам было проведено 380,5 млн операций, а их объем достиг 4,37 трлн руб., что на 13,5% выше показателя 2021 года. Согласно опросу, проведенному НСПК в декабре 2022 года в сегменте малого и среднего бизнеса, 81% активных пользователей корпоративных карт отметили, что готовы их использовать для осуществления переводов, а 39% — что им необходима возможность совершения платежей после окончания операционного дня.

Комиссия при B2B-переводах установлена в три раза ниже, чем при других операциях по дебетовым картам платежной системы,— 0,01% против 0,03% (по привилегированным картам «Мир Суприм» и «Мир Ультра» комиссия 0,045%). Как пояснили в НСПК, ввод тарифа связан прежде всего с необходимостью расширения сети приема В2В-переводов путем уменьшения себестоимости для эмитента. При этом, отметили в НСПК, в СБП сервис В2В «находится на этапе развития», а переводы с использованием реквизитов счета (по платежным поручениям) могут быть недоступны клиентам в праздники, выходные дни и после завершения операционного дня.

«Если комиссия будет выгоднее, чем по обычным переводам, например, при оплате счетов, у продукта есть шансы на успех»,— считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. В случае с карточными переводами средства становятся доступны получателю почти сразу после их отправки, поскольку банк кредитует счет, получив подтверждение, что платеж отправлен. При классическом переводе по реквизитам деньги становятся доступны не раньше, чем через сутки, когда реально поступают на счет.

По словам участников рынка, сегодня корпоративным клиентам банков доступны переводы с карты на карту международных платежных систем (МПС, см “Ъ” от 28 февраля 2022 года). Но как отметил источник “Ъ” на платежном рынке, тариф по таким операциям высок, на уровне как за снятие наличных. «МПС никогда не продвигали переводы с карты на карту, им было важно, чтобы картой расплачивались в торговой сети», — отметил Дмитрий Вишняков.

Аналогичный сервис тестируется в Системе быстрых платежей (СБП), но, по словам источника “Ъ”, крупные банки начнут предлагать его лишь к концу года. В2В-переводы по картам банки будут обязаны предложить клиентам уже с 25 апреля. Глава Национального платежного совета Алма Обаева считает, что у СБП исходно есть преимущество, поскольку это мгновенный перевод, в то время как по картам деньги идут дольше. «Очевидно, что оба способа существенно выигрывают у классических переводов по платежным поручениям, когда нужно зайти в банк-клиент, вбить все реквизиты, потом это все проходит проверку»,— говорит она.

Эксперты отмечают, что по сути НСПК продвигает два конкурентных сервиса, каждый из который требует отдельных затрат на развитие и внедрение. А с учетом низких тарифов период окупаемости затрат явно растянется надолго. Остается открытым и и вопрос безопасности таких переводов, когда средства довольно быстро поступают на счет контрагента. Если переводы будут безопасны, полагает Алма Обавева, «и карты, и СБП могут составить серьезную конкуренцию классическим переводам».

Максим Буйлов