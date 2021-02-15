Все автомобили Jaguar станут электрическими к 2025 году

Jaguar Land Rover объявила в понедельник, 15 февраля, что к 2025 году все автомобили, выпускаемые под брендом Jaguar, будут электрическими. Первый полный электромобиль под другим брендом JLR, Land Rover, будет выпущен в 2024 году, а в последующие несколько лет число моделей электромобилей этого бренда вырастет до шести.

Компания пообещала, что к 2030 году все выпускаемые ею автомобили будут иметь электрическую версию, а к 2039 году JLR собирается производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами в атмосферу. JLR заявила также, что будет инвестировать £2,5 млрд ($3,5 млрд) ежегодно на разработку электромобилей и другие технологии.

В последние недели сразу несколько крупных автопроизводителей также назвали конкретные сроки перехода на производство электромобилей. Так, в конце января General Motors заявила, что к 2035 году будет производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами в атмосферу, чуть позже Porsche пообещала довести долю электромобилей до 80% к 2030 году.

Яна Рождественская