Не послать ли нам дронца

Продажи квадрокоптеров с камерой на Ozon и Wildberries в сентябре увеличились в 10–20 раз по сравнению с августом, подсчитали в Moneyplace. Рост спроса затронул в основном малогабаритные дроны с дистанцией полета до 150 м. Обычно в конце лета спрос на такие товары падает, говорят участники рынка. Эксперты полагают, что стимулом спроса могла стать частичная мобилизация. Российские региональные чиновники уже заявляли, что закупают квадрокоптеры для участников военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитической компании Moneyplace, из которых следует, что за сентябрь самыми популярными товарами в разделе электроники на маркетплейсах стали квадрокоптеры с камерами. Так, на Ozon, по подсчетам аналитиков, наибольшим спросом в категории пользовался квадрокоптер со встроенной камерой и системой GPS — Flytrox Skylark 4K, его покупали почти в 20 раз чаще, чем в августе. В сентябре оборот составил 483 тыс. руб., тогда как в августе был всего 23 тыс. руб. Помимо этого в десятку популярных товаров на площадке вошли еще два коптера: Cloud Six E58 PRO 4K, его покупали на 67% чаще (оборот в сентябре 495 тыс. руб., в августе — 297 тыс. руб.) и 4DRC V4, рост спроса составил 79% (оборот 516 тыс. руб. в сентябре против 288 тыс. руб. в августе). На Wildberries самым популярным квадрокоптером стал ALFA Multi Brand также со встроенной камерой, его заказывали в сентябре в десять раз чаще, чем в августе, оборот составил 793 тыс. руб. (в августе — 72 тыс. руб.). При этом средний чек продаваемых на маркетплейсах квадрокоптеров в сентябре по сравнению с августом не изменился — 4–8,5 тыс. руб., следует из данных Moneyplace. В Ozon и Wildberries отказались от комментариев.

Российские региональные чиновники неоднократно заявляли, что дроны — необходимое снаряжение для мобилизованных граждан. Например, губернатор Кировской области Александр Соколов, выступая перед Владимиром Путиным, говорил, что область закупает для участников военной операции квадрокоптеры, бытовые вещи и тепловизоры (см. “Ъ” от 10 октября). Депутат Госдумы, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов тогда же в своем Telegram-канале написал, что у мобилизованных проблемы в части экипировки, а также «с современными техническими средствами связи и наблюдения», к которым относятся и дроны (cм. “Ъ” от 10 октября). Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что лично привез в часть квадрокоптеры и бензопилы (см. “Ъ” от 11 октября).

В военных действиях на Украине уже были замечены столкновения между российскими и украинскими дронами: так, 13 октября украинский телеведущий Сергей Притула, чей фонд собирает средства на покупку дронов для ВСУ, опубликовал видео с беспилотника, столкнувшегося с другим дроном — как утверждается, российским.

Первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниновский подтверждает, что в сентябре наблюдался резкий рост спроса на дроны. Он объясняет его «интересом россиян к беспилотному хобби» и введением частичной мобилизации. «Вряд ли все закупленные дроны уехали на фронт, многие потребители стали чаще закупать устройства, в том числе и для последующей перепродажи»,— уточнил господин Каниновский.

Собеседник “Ъ” в одной из сетей электроники сообщил, что в целом на рынке, кроме маркетплейсов, резкого роста покупок дронов не было: «В конце лета в основном падает интерес к этой категории товаров, но у отдельных игроков может идти речь о росте с учетом невысоких объемов продаж». По его мнению, аппараты средней ценовой категории вряд ли используются в военных действиях или для разведки, поскольку их дальность полета составляет до 150 м: «Их также может сносить ветром из-за небольшого веса, это аппараты для развлечения».

В то же время гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что закупки даже «игрушечных» дронов могут быть пригодны для разведки ближайшей местности: «Дроны — расходный материал, их портят и сбивают, поэтому в рамках СВО закупки устройств возросли. Помимо этого продажи в таком объеме вряд ли происходят из-за обычного потребителя».

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко