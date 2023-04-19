Молдавия объявит дипломата РФ персоной нон грата после инцидента с президентом Татарстана

Одного российского дипломата в Молдавии объявят персоной нон грата, еще двое будут лишены аккредитации в международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ. Это решение связано с поведением российских дипломатов, когда 17 апреля пограничники запретили въезд в страну президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сегодня, 19 апреля, посла РФ в Молдавии Олега Васнецова пригласят в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, где ему вручат ноту МИД. «Двое российских дипломатов нарушили установленные в кишиневском аэропорту правила поведения. Они лишены соответствующей аккредитации. По этой же причине один дипломат будет объявлен персоной нон грата в Молдавии»,— рассказал на брифинге господин Водэ (цитата по «Интерфаксу»).

Главу Татарстана говорил, что его не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом». Он должен был посетить международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (населен тюркским православным населением). Молдавские пограничники это отрицали. Собеседник «Ъ» в молдавских госструктурах заявил, что отказ на въезд господина Минниханова был связан с тем, что он не смог обосновать цель приезда.

Подробности — в материале «Ъ» «Нежданно-невъеханно».

Лаура Кеффер