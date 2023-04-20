Инвесторы заселились в Териберку

ГК «Сапсан», специализировавшаяся на строительстве коттеджных поселков в Подмосковье, выкупила проект по строительству небольшого отеля в мурманской Териберке. Это место стало популярным у туристов после выхода на экраны фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева. Однако участники рынка предупреждают, что турпоток в Териберку нестабильный, так как те, кто побывал там однажды, больше не возвращаются. Этот фактор может серьезно повлиять на рентабельность гостиничного проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Александр и Светлана Шмаковы в равных долях стали совладельцами ООО «Ягель Вилладж», обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». «Ягель Вилладж» зарегистрировано в апреле 2021 года Александрой Маринской и Анной Липской, которые не участвовали в заметных бизнес-проектах. Компания занимается строительством туристического центра в Териберке Мурманской области, следует из информации на инвестиционном портале региона. Там говорится, что инвестиции в проект категории «четыре звезды» на 15 номеров со спа-центром составят 60 млн руб.

Светлана Шмакова — учредитель и председатель правления ГК «Сапсан». Эта группа известна на рынке недвижимости: она занималась, в частности, строительством коттеджных поселков «Княжье озеро» (152 га) и «Ла-Манш» (52 га), ЖК «Мелодия леса» в Подмосковье, владеет помещением бывшего магазина «Самоцветы» на Арбате. В периметре группы находится производитель хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий без глютена Foodcode.

Собеседник “Ъ”, знакомый с деятельностью компании, указывает, что ГК «Сапсан» провела ребрендинг и теперь позиционируется как инвестиционный холдинг Viridian. В ГК на запрос “Ъ” не ответили.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что инвестиции в строительство подобного объекта могут составить около 10 млн руб. на номер. В этом случае стоимость всего проекта может достигнуть 150 млн руб. Но эксперт предупреждает, что гостиница на 15 номеров едва ли окупится.

«Стоимость эксплуатации отеля на 10 и 50 номеров практически не отличается, экономического смысла в открытии небольших отелей нет, если речь не идет о семейном проекте, где собственники берут на себя всю работу»,— поясняет он. Поэтому господин Ивашкевич считает целесообразным строительство отеля на 50 номеров, но не исключает, что дополнительные варианты размещения при объекте могут быть созданы за счет модульных конструкций.

По данным Росстата, в отелях Мурманской области в январе—декабре прошлого года были размещены 372,3 тыс. человек, что в полтора раза больше год к году. Схожую динамику показали совокупные доходы местных отельеров, увеличившись до 3,9 млрд руб.

Териберка — один из центров туристического притяжения региона. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет интерес к селу стабильным: туда едут в основном самостоятельные путешественники. «Для многих из них целесообразно остаться в селе на ночь из-за длительной дороги до Мурманска»,— рассуждает он. Одновременно эксперт обращает внимание на отсутствие в Териберке новых мест, привлекающих гостей. Многие туристы уже побывали в селе и вряд ли поедут туда снова, замечает господин Ромашкин. Это со временем станет проблемой для долгосрочных инвесторов.

Гостиничные проекты на сайте Viridian не фигурируют, но «Ягель Вилладж» может быть не единственным активом учредителей. На портале hh.ru холдинг также опубликовал вакансию управляющего базой отдыха в деревне Сорога в Тверской области, на берегу озера Селигер. Параметры проекта неизвестны.

Сергей Ромашкин подтверждает, что Селигер в целом популярная локация, пользующаяся высоким спросом наряду с загородными отелями в окрестностях Москвы. Эксперт указывает, что в летний период в существующих объектах не хватает мест, но целесообразным с точки зрения инвестора считает все же строительство всесезонного средства размещения.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев