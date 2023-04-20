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Коммерсантъ FM
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Ozon пропишется на «Почте России»

Маркетплейс вдвое увеличит сеть ПВЗ за счет госкомпании

Усиливающая конкуренция между крупными маркетплейсами по расширению сети пунктов самовывоза товаров вынуждает их привлекать в процесс доставки госкомпании, имеющие для этого всю инфраструктуру. Так, Ozon запускает проект с «Почтой России», которая на первом этапе готова открыть в 600 отделениях пункты маркетплейса по выдаче заказов, а к следующему году — увеличить их число до 22,5 тыс. Это позволит Ozon обогнать по этому показателю своего ближайшего конкурента — Wildberries. Во многих крупных городах для онлайн-площадок открытие новых пунктов ограничено из-за их большого числа, поэтому, по мнению экспертов, интернет-компании вынуждены выходить в отдаленные регионы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 600 отделениях «Почты России» в 50 регионах страны теперь можно будет забрать заказы, сделанные на Ozon, сообщили “Ъ” стороны. К партнерской сети смогут подключиться почтовые отделения, работающие всю неделю не менее восьми часов в день. Ранее «Почта» уже начала сотрудничать с маркетплейсом в части выдачи заказов от зарубежных продавцов Ozon Global, а также доставки в отдаленные населенные пункты, где у онлайн-площадки нет собственной логистики.

В «Почте России» добавили, что потенциально компания может увеличить к следующему году число отделений с опцией выдачи заказов, сделанных на маркетплейсе, до 22,5 тыс. В Ozon говорят, что окончательное решение о масштабировании проекта будет зависеть от результатов первого этапа по подключению к выдаче заказов из 600 отделений.

Сегодня у Ozon по всей стране работает более 18 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). В случае реализации всего проекта совместно с «Почтой России» количество ПВЗ превысит 40 тыс. Параллельно маркетплейс продолжает открывать собственные ПВЗ. Для сравнения, у ближайшего конкурента Ozon — Wildberries сейчас насчитывается около 30 тыс. пунктов выдачи, большая часть из которых управляется партнерами. В Wildberries заявили “Ъ”, что продолжают открывать новые ПВЗ самостоятельно и в партнерстве с малым бизнесом.

У крупных онлайн-площадок серьезная конкуренция по открытию новых ПВЗ, констатирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это позволяет маркетплейсам расширять географию доставки и соответственно увеличивать объемы заказов. В то же время, по словам господина Бурмистрова, у Ozon и Wildberries высокая плотность покрытия ПВЗ в некоторых городах, из-за чего дальнейшее открытие собственных точек выдачи заказов в этих локациях может быть ограничено. Это уже привело к тому, что в 2022 году в крупных городах темпы роста спроса на покупку франшиз ПВЗ под вывесками всех маркетплейсов увеличились всего на 23% год к году, хотя в разгар пандемии этот показатель был значительно выше (см. “Ъ” от 6 февраля).

Партнер Data Insight Борис Овчинников отмечает, что «Почта России» имеет отделения во многих поселках и селах, где есть потенциальный спрос на онлайн-покупки, но его объем может быть недостаточен для открытия отдельного окупаемого ПВЗ. В то же время, добавляет эксперт, у Ozon есть возможность расширить географию присутствия, используя существующую инфраструктуру «Почты России». По его словам, увеличить популярность доставки в почтовые отделения станет возможно, ускорив сроки доставки, отменив или существенно снизив ее стоимость.

Отделения «Почты России» уже сегодня частично выполняют функционал ПВЗ в части выдачи посылок интернет-магазинов, напоминает исполнительный директор «Оборот.ру» Иван Кургузов. Однако, указывает эксперт, в случае партнерства с Ozon в функционал «Почты России» добавятся процессы по оформлению невыкупленных товаров или их возврата продавцам, что может осложнить работу части сотрудников отделений.

Во втором полугодии 2022 года доля маркетплейсов в объеме продаж на рынке интернет-торговли впервые превысила 50%, отмечали в Data Insight. По данным аналитиков, общий объем этого рынка в 2022 году вырос на 38% год к году, до 5,7 трлн руб.

Алина Савицкая

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