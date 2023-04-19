Суд в Бостоне перенес заседание по делу обвиняемого в утечках секретных документов

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) постановил перенести намеченное на среду заседание по делу IT-специалиста военно-воздушных сил Национальной гвардии США Джека Тейшейры, подозреваемого в незаконном хранении и распространении сотен секретных документов Пентагона и спецслужб США. На этом заседании судья Дэвид Хеннесси должен был вынести решение о мере пресечения в отношении 21-летнего военнослужащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшейра

Фото: Reuters Джек Тейшейра

Фото: Reuters

Ожидалось, что заседание начнется в 18:00 по московскому времени, однако за два часа до его начала было объявлено о переносе по просьбе защиты. Адвокаты Джека Тейшейры попросили дать им дополнительное время для ознакомления с аргументами стороны обвинения (то есть правительства США).

Напомним, на первом заседании, состоявшемся 14 апреля, Джеку Тейшейре официально предъявили обвинения по двум пунктам раздела 18 Кодекса США: секции 793 и 1924. В рамках первого пункта ему вменяют «несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне»,— что чревато десятью годами тюрьмы за каждое нарушение. А в рамках второго — «несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов», что грозит сроком до пяти лет.

Военнослужащего пока не спрашивали, признает он свою вину или нет. Между тем доказательств того, что именно он виновен в одной из крупнейших утечек секретных документов в истории США, уже много. Как ранее писал «Ъ», он явно не похож на известных идейных информаторов, таких как Челси Мэннинг и Эдвард Сноуден. Скорее речь идет о беспечном парне, заигравшемся в видеоигры и желавшем произвести впечатление на виртуальных знакомых.

Новая дата заседания по его делу пока не назначена. Тем временем в США разгораются споры о том, как у молодого рядового оказался доступ к большому количеству секретных файлов и как сделать так, чтобы минимизировать риски подобных утечек. Накануне президент США Джо Байден отдал распоряжение директору национальной разведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба от утечки секретных документов. Также американские чиновники высокого ранга проведут консультации с союзниками.

Подробнее читайте в материале «Утечка дала осечку».

Елена Черненко