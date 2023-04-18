Байден поручил нацразведке оценить ущерб от утечек

Президент США Джо Байден отдал распоряжение директору национальной разведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба от утечки секретных документов. Также американские чиновники высокого ранга проведут консультации с союзниками. Утечки среди прочего содержали информацию о прослушке союзников.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что поручение нацразведке необходимо, чтобы в Вашингтоне «лучше могли понять весь охват» произошедшего. Господин Кирби не стал раскрывать детали уже состоявшихся контактов с союзниками по поводу утечки. «Я не стану приводить детали этих разговоров или перечислять их. И я не буду пытаться характеризовать реакцию этих конкретных стран»,— сказал представитель Белого дома на онлайн-брифинге (цитата по ТАСС).

В Белом доме понимают причины, из-за которых союзники бьют тревогу. Однако, по словам господина Кирби, те понимают серьезность, с которой США подходят к расследованию утечек и ценят готовность Вашингтона информировать их.

«Пока эта вызывающая сожаление утечка секретных материалов не привела к утрате доверия... между нами и нашими партнерами. Или в наших общих усилиях, направленных на продвижение общих задач во всем мире»,— добавил Джон Кирби.

Американские СМИ обнаружили утечку ранее в апреле. Попавшие в открытый доступ документы касались контрнаступления Украины, давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и множества других тем. Подозреваемый в утечках 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения военно-воздушных сил Нацгвардии Джек Тейшер был задержан 13 апреля. Ему предъявлено обвинение по двум пунктам Закона о шпионаже. Из-за объема слитых данных и их чувствительности он может получить пожизненный срок.

Подробнее об обвиняемом — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Леонид Уварчев