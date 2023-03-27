Воронежские власти ищут подрядчика для строительства инженерной инфраструктуры комплекса «Ямань Spa Resort» за 225 млн рублей

Администрация Рамонского района начала поиск подрядчика для проектирования и строительства инженерных сетей и сооружений на территории туристического комплекса «Ямань Spa Resort». Начальная максимальная цена контракта составляет 224,6 млн руб.. сообщило DeFacto со ссылкой на портал госзакупок.

Речь идет о строительстве водопровода и водозабора производительностью 500 кубометров в сутки, а также автодороги протяженностью 1,05 км с оборудованием освещения. Работы должны завершиться до октября 2024 года.

Проект реализует ООО «Ямань резорт», принадлежащее АО «Корпорация Туризм.РФ», Руслану Бакирову и Владиславу Курносову. Оно планирует строительство коттеджей, крытого и уличного бассейнов, зон для курортного лечения и рыбалки на 20 га в селе Кривоборье. Запланированный общий объем инвестиций — 8 млрд руб. Свыше 2 млрд руб. предполагалось привлечь из федерального бюджета. Проект уже получил субсидию Минстроя в рамках нацпроекта «Туризм» в размере 379,6 млн руб.

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