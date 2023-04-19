Зарплата ювелиров в Екатеринбурге выросла на 83%

Средняя зарплата ювелира в Екатеринбурге по итогам 2022 года выросла на 83% — до 55 тыс. руб., говорится в исследовании аналитического центра Sokolov. Самая высокая зарплата (70 тыс. руб.) была зафиксирована у ювелиров-универсалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Зарплаты ювелиров-закрепщиков за год выросли на четверть — до 68,1 тыс. руб., ювелиров-шлифовщиков — на треть, до 60 тыс. руб. Самые низкие зарплаты оказались у помощника ювелира (37,4 тыс. руб.) и упаковщика ювелирных изделий (40 тыс. руб.).

Как говорится в исследовании, в 2022 году количество вакансий на ювелирном рынке уменьшилось на 14% относительно 2021 года, а число соискателей выросло на 14%. В целом за последние три года количество вакансий на ювелирном рынке Екатеринбурга снизилось на 7%.

Напомним, средняя зарплата на средних и крупных предприятий Екатеринбурга Екатеринбурге в 2022 году составила 72,5 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте