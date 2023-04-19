Уральского активиста Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 17 июня известного активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова. Напомним, его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Вину он не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото

Ярослава Ширшикова задержали во вторник, 18 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в telegram-канале активиста, где он комментировал гибель военкора Владлена Татарского. Тогда он написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком».

Помимо этого, силовики проверяют связи Ярослава Ширшикова с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст.276 УК РФ).

Подробнее об уголовном деле Ярослава Ширшикова – в материале «Ъ-Урал» «Активиста взяли за пост».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте