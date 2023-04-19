Уральского активиста Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 17 июня известного активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова. Напомним, его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Вину он не признает.
Ярослава Ширшикова задержали во вторник, 18 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в telegram-канале активиста, где он комментировал гибель военкора Владлена Татарского. Тогда он написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком».
Помимо этого, силовики проверяют связи Ярослава Ширшикова с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст.276 УК РФ).
Подробнее об уголовном деле Ярослава Ширшикова – в материале «Ъ-Урал» «Активиста взяли за пост».