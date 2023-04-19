ЦБ: в отношении цифрового рубля будет соблюдаться банковская тайна

Банк России развенчал популярные мифы о цифровом рубле. Как разъяснил заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Денис Поляков на конференции «Ъ» «Финтех в новой системе координат. Векторы развития», в отношении цифрового рубля будет соблюдаться банковская тайна. Помимо этого цифровая валюта не может «сгорать» и является фактически аналогом рубля для безналичным расчетов.

«Мифов очень много. И я сразу анонсирую: на сайте Банка России появился FAQ, где можно любому посмотреть ответы на такого характера вопросы. И про тотальный контроль, и про сгорание, и про все остальное. На самом деле, если говорить о тотальном контроле. Во-первых, никто не отменял банковскую тайну. Цифровой рубль будет точно так же подчиняться закону»,— сказал господин Поляков.

Денис Поляков отметил, что внутри банка также любую транзакцию возможно отследить. «Поэтому в этом отношении что цифровой рубль, что безналичные средства — в общем-то, абсолютно равнозначны. Сгорать ничего не будет. Цифровой рубль —это просто еще одна форма этой валюты. Точно такая же, как наличные деньги, точно такая же, как безнал. Еще одна форма нашей валюты»,— подчеркнул он.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

16 марта депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о цифровом рубле. Документ наделяет Банк России полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой для функционирования валюты. Цифровой рубль должен войти в потребительский оборот к 2030 году. По данным на конец марта, 8 из 15 участвующих в пилотной группе банков завершили пользовательское тестирование соответствующих переводов между физлицами. 13 апреля регулятор анонсировал подключение к эксперименту с цифровым рублем еще 19 банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «У ЦБ будет рублем больше».