Минфин назвал самое болезненное последствие санкций для финансовой системы РФ

Наиболее болезненным последствием введения санкций для российской финансовой системы стали перебои и сложности с проведением международных расчетов, рассказал директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков на конференции «Ъ» «Финтех в новой системе координат. Векторы развития». Одновременно эта проблема стала триггером для расчетов в национальных валютах, заметил он.

«Ключевая боль — это, конечно, перебои и сложности с проведением международных расчетов. Это проблема, над которой мы работаем с начала введения больших санкций в прошлом году»,— сказал господин Чебесков.

При этом Минфин видит, что проблема решается. «Глобально это послужило триггером для того, чтобы больше и больше стран рассчитывались в национальных валютах, отходили от традиционных систем и традиционной инфраструктуры расчетов. Да, она очень удобная, и использовать доллар было очень удобно, учитывая то, что когда бизнес не может этим инструментом пользоваться… все начинают искать пути, даже если они в текущем моменте могут стоить дороже с точки зрения транзакционных издержек»,— добавил Иван Чебесков.

О борьбе российских властей с последствиями санкций против финсистемы — в материале «Ъ» «Прокачка финансового счета».