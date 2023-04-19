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Коммерсантъ FM
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МВД исключило штрафы за фотографии ветеранов на автомобилях к «Бессмертному полку»

Министерство внутренних дел заявило, что размещение на автомобилях фотографий к акции «Бессмертный полк» не будет являться правонарушением, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Традиционное пешее шествие «Бессмертного полка» в 2023 году не планируется.

«Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников—участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла… Помимо самого портрета допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле»,— сказала госпожа Волк (цитата по «МВД Медиа»).

Она также сообщила, что наносимые на машины изображения не должны ограничивать обзор с места водителя. МВД рекомендует размещать фотографии на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Разместить портреты ветеранов на стеклах автомобилей в связи с отменой шествия «Бессмертного полка» накануне, 18 апреля, предложил сопредседатель штаба акции Геннадий Иванов. Также организаторы советуют всем желающим «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

Григорий Лейба

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