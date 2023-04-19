Между Петербургом и Ораниенбаумом могут запустить тактовое движение электричек

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность запуска тактового движения электричек между городом и станцией Ораниенбаум в Ломоносове. Об этом на заседании Смольного рассказал глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.
Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Здание павильона Катальной горки
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
С его слов, за счет аналогичного решения число пассажиров между Петербургом и Павловском увеличилось за первые месяцы 2023 года на 20% по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период 2019 года.
Господин Енокаев также рассказал, что пригородными электричками в 2022 году воспользовались 20,6 млн пассажиров из льготных категорий.
Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в летний период РЖД запустит почти дополнительные пары поездов в Ленобласть.