Между Петербургом и Ораниенбаумом могут запустить тактовое движение электричек

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность запуска тактового движения электричек между городом и станцией Ораниенбаум в Ломоносове. Об этом на заседании Смольного рассказал глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Здание павильона Катальной горки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум». Здание павильона Катальной горки

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

С его слов, за счет аналогичного решения число пассажиров между Петербургом и Павловском увеличилось за первые месяцы 2023 года на 20% по сравнению с показателями, зафиксированными за тот же период 2019 года.

Господин Енокаев также рассказал, что пригородными электричками в 2022 году воспользовались 20,6 млн пассажиров из льготных категорий.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в летний период РЖД запустит почти дополнительные пары поездов в Ленобласть.

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