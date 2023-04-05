В летний период в РЖД запустит почти дополнительные пары поездов в Ленобласть

Дополнительные пассажирские поезда в сообщении с Ленинградской областью будут отправляться из Санкт-Петербурга в летний сезон, сообщил председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк на пресс-конференции. Переход на летнее расписание произойдет не позже 28 мая.

Так, от Финляндского вокзала назначается дополнительно 30 пар поездов, на Выборгском направлении — 16 пар, Приозерском — 10 пар, Ириновском — 4 пары. От Балтийского вокзала дополнительно назначается 10 пар поездов, от Ладожского — 4,5 пары, от Витебского — 15,5, Московского — 4.

«И межсубъектный дополнительный поезд мы назначаем с сообщением Луга—Новгород»,— добавил господин Присяжнюк (цитата по «Интерфаксу»).

При этом поезда «Ласточки» будут курсировать летнему графику уже с 29 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что части электричек, прибывающих на Ладожский вокзал в Петербурге, назначат новые пункты прибытия в связис закрытием станции метро «Ладожская».

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