Лавров: всем известно, что США могут обмануть в любой момент

Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто в Каракасе. На пресс-конференции по итогам встречи господин Лавров заявил, что «всем прекрасно известно», что США могут обмануть в любой момент. Он добавил, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения»,— сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос об отношениях США и Венесуэлы в сфере торговли нефтью (цитата по «РИА Новости»).

«Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям»,— дополнил господин Лавров. По его словам, Венесуэла должна самостоятельно решать, как развиваться в будущем.

США ослабили санкции против Венесуэлы в ноябре 2022 года. Белый дом разрешил американской Chevron добывать нефть совместно с венесуэльской PdVSA и продавать нефтепродукты на американском рынке. При этом сохранился запрет на выплату налогов или роялти правительству Венесуэлы, а также на продажу сырья, произведенное Chevron, в другие юрисдикции, кроме США.

Подробнее — в материале «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».