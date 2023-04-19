Оскорбление словом и делом

Оскорбление военного или чиновника в интернете подпадает под статью Уголовного кодекса (УК), указывает Верховный суд. Там подготовили разъяснения по вопросам применения норм УК о посягательствах на жизнь, здоровье и достоинство сотрудников правоохранительных органов или их близких. В частности, высшая судебная инстанция предлагает рассматривать как применение насилия к представителю власти в том числе угрозы, которые не повлекли никаких последствий для здоровья потерпевшего, но напугали его. Однако, уточняет суд, если насильственные действия совершены в ответ на незаконные деяния со стороны правоохранительных органов, то они могут быть признаны необходимой обороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) во вторник обсудил и отправил на доработку проект постановления пленума ВС, в котором разъясняет тонкости квалификации преступлений против представителей власти и сотрудников правоохранительных органов. Речь идет как о посягательствах на их жизнь и здоровье, так и о покушении на достоинство. В частности, напоминает ВС, под статью УК об оскорблении представителя власти подпадают действия и высказывания в отношении чиновников, унижающие их честь и достоинство. Это могут быть ругательства, размещение в интернете порочащих сведений либо даже «иные действия» — например, срывание форменного головного убора или погон. В любом случае, уточняет суд, обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им обязанностей является публичный характер таких действий — к примеру, выражение оскорбления в общественных местах, в ходе проведения массовых мероприятий, размещение оскорбительных сведений в СМИ, на сайтах, форумах или в блогах в интернете или массовая рассылка электронных сообщений.

По данным ВС, в прошлом году по ст. 317, 318 и 319 УК осуждено в общей сложности 14 526 человек. В том числе за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) наказаны 28 лиц, за насилие в отношении представителя власти (ст. 318) — 8586 и за оскорбление (ст. 319) — 5912. На протяжении последних трех лет число преступлений в отношении представителей власти не растет, сообщила судья ВС Елена Пейсикова, но каждое из таких преступлений существенно ухудшает порядок управления. По ее словам, в подготовке проекта постановления активно участвовали Генпрокуратура, ФСБ, МВД, Минюст, Росгвардия и другие заинтересованные ведомства. В итоге в тексте постановления появилось детальное разъяснение, кого следует считать сотрудниками правоохранительных органов — к их числу могут быть отнесены как должностные лица, так и просто служащие соответствующих структур, «наделенные полномочиями по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности», уточняет ВС. Под усиленной защитой УК также находятся сотрудники контролирующих органов, напоминает суд,— таких, как ФНС, Ростехнадзор или Роспотребнадзор.

Также расширяется круг находящихся под защитой закона близких лиц сотрудника правоохранительного органа: это не только его близкие родственники и свойственники, но также люди, здоровье и благополучие которых «дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений».

Однако ВС пока не определился, как следует квалифицировать одновременное оскорбление представителя власти и применение к нему насилия — по совокупности статей или как одно преступление. Проект постановления предусматривает оба варианта, один из которых попадет в финальную версию документа. Генпрокуратура, МВД, СКР и Росгвардия выступают за первый вариант, рассказала судья Пейсикова, Минюст — за второй, мнения региональных судов разделились поровну.

По ст. 318 о насилии в отношении представителя власти ВС считает нужным наказывать за побои или другие насильственные действия: связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении. Также наказуемы угрозы, которые не повлекли никаких последствий для здоровья потерпевшего, но всерьез его напугали. Однако, уточняет суд, если посягательство на представителя власти совершено в ответ на незаконные действия с его стороны, то «при наличии к тому оснований» оно может быть признано необходимой обороной либо квалифицировано как преступление против личности.

Доцент юрфака МГУ Павел Филиппов отмечает, что это первое разъяснение высшей судебной инстанции в отношении посягательств на жизнь, здоровье и достоинство представителей власти. Он надеется, что документ даст ответ на многие вопросы, которые возникают у теоретиков и практиков, особенно после декриминализации «основной» ст. 130 УК об оскорблении. Эксперт также называет «важным и правильным» разъяснение о том, что применение насилия в отношении представителя власти может быть признано необходимой обороной.

Адвокат Дмитрий Аграновский говорит, что никому бы не посоветовал определять на глаз, правомерны действия правоохранителей или нет: уж лучше подчиниться, а потом обжаловать. Но такое «осознанное» сопротивление вообще не специфика нашей страны, поскольку граждане не чувствуют себя достаточно защищенными, добавляет он. Поэтому случаи насилия в отношении представителей власти носят скорее бытовой характер, замечает адвокат: от них отбиваются, пытаются освободить задержанных или убежать. В любом случае люди при этом не руководствуются идеологическими мотивами, отмечает господин Аграновский. Он, по его словам, никогда не сталкивался с такими жестами, как срывание погон или сбивание фуражек.

Анастасия Корня