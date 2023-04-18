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Коммерсантъ FM
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Во дворе частного дома в Белгороде в результате взрыва гранаты погиб человек

В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате происшествия погиб человек, еще двое ранены.

Чиновник отметил, что, по предварительным данным, жители дома вели «асоциальный образ жизни». Других подробностей о происшествии он не указал, добавив, что в причинах происшедшего будут разбираться правоохранительные органы. На место выехал мэр Валентин Демидов.

В граничащей с Украиной Белгородской области в последнее время правоохранительные органы выявили несколько эпизодов незаконного хранения оружия. Так, например, Белгородский райсуд в начале года вынес приговор двум мужчинам, которые в первые месяцы специальной военной операции (СВО) на Украине наладили поставки из зоны проведения СВО оружия и боеприпасов. Один из них получил условный срок, другой — три года колонии строгого режима. Также УФСБ России по Белгородской области сегодня сообщило «Ъ» об обнаружении в одной из некоммерческих организаций Алексеевского района ручной гранаты Ф-1, взрывателя УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию. Хранивший эти предметы мужчина приговорен к исправительным работам.

Сергей Толмачев, Воронеж

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