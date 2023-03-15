В Белгородской области вынесли приговор за поставку оружия и боеприпасов из зоны СВО

Белгородский райсуд Белгородской области вынес приговор двум россиянам, наладившим канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения специальной военной операции. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе местного управления ФСБ России, 34-летний Никита Лебедев приговорен к трем годам лишения свободы условно, а 42-летний Юрий Ясинский — к трем годам колонии строгого режима.

Мужчины признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатки в составе группы (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов был перекрыт оперативниками белгородских управлений ФСБ и МВД.

При задержании весной прошлого года у мужчин изъяли внушительный арсенал: 14 единиц противотанковых управляемых ракет 9М113, 67 гранатометов (РПГ-18, РПГ-30, РШГ-1, РШГ-2, РПГ-7, РПО-А «Шмель»), 77 ручных гранат и запалов к ним (Ф-1, РГО, РГН, РГД-5, УЗРГМ, УДЗ), заряды к СПГ-9, ГП-25, мины МОН-50, 66 тротиловых шашек массой до 3 кг, а также более 15 тыс. патронов различного калибра. В ФСБ уточнили, что условный приговор одному из участников группы назначен с учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств.

Сергей Толмачев, Воронеж