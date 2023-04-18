Песков: точной даты прямой линии Владимира Путина пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точной даты прямой линии Владимира Путина пока нет. Ранее сегодня, 18 апреля, Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в «Ростелекоме» сообщал, что прямая линия «предварительно запланирована» на 8 июня.

«Пока точной даты нет»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

14 апреля Дмитрий Песков говорил, что, как ожидают в Кремле, прямая линия в 2023 году состоится, однако точные сроки пока не определены.

Во время прямой линии президент отвечает на вопросы граждан. Они поступают в онлайн-формате — в виде сообщений или видеообращений. Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 30 июня 2021 года.

Лусине Баласян