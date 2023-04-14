Песков: в Кремле ожидают, что прямая линия с Путиным состоится в 2023 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают, что прямая линия с Владимиром Путиным состоится в 2023 году, но точные сроки проведения мероприятия пока не определены.

«Ожидаем, что состоится, точных сроков пока нет, будем ориентировать»,— отметил представитель Кремля в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос, возможно ли проведение прямой линии в начале июня 2023 года.

Ранее «Медуза» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и признана нежелательной организацией) со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин может провести прямую линию в начале июня. В публикации издания говорится, что все мероприятия, которые должны были состояться в первых числах июня в московском Гостином Дворе, были перенесены на другие даты. С 7 по 10 июня Гостиный Двор зарезервирован по государственной необходимости. А именно там традиционно проходят прямые линии российского президента.

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя эту информацию, переадресовал вопрос руководству Гостиного Двора. «Ничего не могу вам сказать. Нужно обращаться к хозяевам площадки»,— добавил господин Песков.

14 марта Дмитрий Песков допускал возможность проведения прямой линии с Владимиром Путиным в нынешнем году и отмечал, что мероприятие может быть совмещено с большой пресс-конференцией главы государства.

Во время прямой линии президент отвечает на вопросы граждан. Они поступают в онлайн-формате — в виде сообщений или видеообращений. Последний раз Владимир Путин проводил прямую линию 30 июня 2021 года.

Александр Кислов