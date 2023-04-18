Британия может в течение года ввести регулирующие нормы в отношении криптоиндустрии

Заместитель министра финансов Великобритании по экономическим вопросам Эндрю Гриффит сообщил в интервью телеканалу CNBC, что уже в ближайшие 12 месяцев Британия может ввести в действие специальное законодательство в отношении криптоиндустрии. О плане разработки такого законодательства правительство Британии сообщило в феврале после банкротства крупной криптоплатформы FTX. В настоящее время по этому законодательству проходит период общественных обсуждений и консультаций, который должен завершиться 30 апреля.

Господин Гриффит дал понять, что Британия может ввести собственное законодательство в отношении криптоиндустрии благодаря выходу из ЕС. «Мы вернули себе контроль над регулированием. Этого контроля у Соединенного Королевства не было последние несколько десятилетий,— подчеркнул заместитель министра финансов.— Теперь у нас есть возможность для более маневренных и поступательных движений. И я уверен, что мы воспользуемся этой возможностью».

Британия уже давно проявляет интерес к работе криптоиндустрии и одной из первых в мире разработала нормы налогообложения операций с криптоактивами — когда многие другие страны либо вовсе старались не замечать растущий крипторынок, либо просто запрещали его работу на своей территории. Еще в прошлом году Риши Сунак, тогда занимавший пост министра финансов, а ныне премьер-министр Великобритании, заявил, что хочет сделать Британию «мировым хабом для технологий по работе с криптоактивами».

Евгений Хвостик