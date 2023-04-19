Зрители застряли в ТВ-каналах

Несмотря на выпуск новых эксклюзивных сериалов на видеоплатформах, зрители сохраняют верность ТВ: по данным «Индекса Кинопоиска Pro», сразу после выхода новых сезонов или телесериалов, таких как «Склифосовский» или «Заполярный вальс», транслирующихся на «России 1», интерес пользователей к новинкам онлайн-ресурсов снижается. Аналитики полагают, что это связано с высокой базой аудитории ТВ, а также с доступностью новинок, которые на онлайн-платформах часто требуют дополнительной оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оригинальный контент российских онлайн-платформ все еще не может перегнать по интересу россиян ТВ-проекты, свидетельствуют данные «Индекса Кинопоиска Pro». В топ-3 в период с конца января по середину февраля вошли телесериалы «Склифосовский» («Россия 1»), «Мажор» («Первый канал» и «ТВ-3») и «Ивановы-Ивановы» (СТС).

С конца февраля по середину марта в тройку входили проекты, которые транслировались на ТВ и в онлайн-кинотеатрах: первое место рейтинга возглавляет сериал «Постучись в мою дверь» (транслируется на «Кинопоиске», Wink и ТВ-3), с ним конкурирует «Шаляпин» (совместный проект «России 1» и Окко), старается удержать позиции лента «Ивановы-Ивановы».

В середине марта в топе интереса был сериал «Король и Шут» (производство «Кинопоиска»): картина возглавила рейтинг с 305 баллами, но она начала сдавать позиции после достижения отметки в 516 баллов. Забрала первенство у ленты мелодрама «Заполярный вальс», которая транслировалась на «России 1».

В период новогодних праздников топ интереса возглавлял «Мажор» (711 баллов), но уже с 9 января индекс интереса к проекту стал снижаться (до 169 баллов), и его достаточно быстро обогнала турецкая лента «Постучись в мою дверь» (178 баллов). Следующим топ возглавил «Склифосовский» (170 баллов). Практически все это время оригинальный контент онлайн-кинотеатров либо не входил в топ-10, либо оставался на нижних позициях рейтинга.

Программная политика телеканалов — один из главных факторов внимания аудитории к сериалам, поясняет директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Она подтвердила, что среди популярных российских сериалов 2022 года в «Индексе Кинопоиска Pro» подавляющее большинство — телевизионные проекты. Только один сериал, отметила госпожа Болецкая, попал в топ-20 популярных проектов года — «Чикатило» от онлайн-кинотеатра Okko. Но оригинальные сериалы онлайн-платформ, по ее словам, начинают постепенно сокращать отрыв: «В марте доля интереса к оригинальным сериалам онлайн-кинотеатров достигла 45,7% от всего интереса к отечественным проектам».

Охват аудитории напрямую влияет на рейтинг, и очевидно, что у бесплатного ТВ он намного выше платных онлайн-кинотеатров, поэтому проекты, которые выходят в эфире, занимают верхние строчки рейтинга, подтверждают тенденцию в Start. Несмотря на это, на втором месте топа несколько недель удерживался проект онлайн-кинотеатра «Вампиры средней полосы», добавили в пресс-службе сервиса: «Поэтому потенциал у ориджиналс-платформ есть». В Wink не ответили “Ъ”.

Аудитория крупных телеканалов пока больше аудитории онлайн-кинотеатров, поэтому и зрителей у отдельных ТВ-проектов больше, полагает директор департамента новых технологий J’son and Partners Consulting Дмитрий Колесов. Он добавил, что есть «такой феномен, как «полка»: у среднего ТВ-зрителя в памяти семь-десять каналов, между которыми он переключается, а среднее число подписок на онлайн-кинотеатры у одного пользователя — три».

Влияет на интерес зрителей к сериалу показ по федеральным каналам и эфирное промо, говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «При этом в эфир какого-то телеканала, как правило, идут именно сериалы, созданные при его участии». В свою очередь, онлайн-кинотеатры редко отдают на ТВ свои эксклюзивные проекты и показывают их только в платных подписках. «В моменте репертуар эфирных каналов многократно меньше, чем у онлайн-кинотеатров с их многотысячными каталогами, поэтому интерес большой телевизионной аудитории легко сфокусировать на конкретном фильме или сериале»,— отметил Алексей Бырдин.

Юлия Юрасова