«Страна.ua»: украинцам массово блокируют спутниковый интернет Starlink

Многие терминалы спутниковой связи Starlink на Украине перестают работать, рассказал «Стране.ua» основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец. По его словам, при попытке обратиться в техподдержку Space X владельцы терминалов «получают ответы о признаках мошеннических действий».

Издание со ссылкой на представителей профильного сообщества пишет, что посредники покупают оборудование Starlink по акции, перепродают его на Украину по полной цене, а затем от него отказываются. Из-за этого оператор прекращает обслуживание таких терминалов. Как поясняет «Страна.ua», многие заказывают оборудование из-за границы, а не с официального сайта, чтобы сэкономить до 30% от стоимости оборудования.

По мнению экспертов, под угрозой отключения оказались «десятки тысяч терминалов». Причем иногда спутниковый интернет блокируют даже военным — в основном тем, кто получил оборудование от волонтеров, уточняет издание.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. The Economist писал, что Starlink также блокирует используемые Украиной терминалы над присоединенными к России регионами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер