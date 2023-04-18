В Югре простились с погибшим в ходе СВО добровольцем

В Горноправдинске(ХМАО-Югра) простились с 42-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине Русланом Пятковым, сообщили пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, стрелок мотострелкового батальона старший сержант добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ после объявления частичной мобилизации. «Выполняя задачи командования, стрелок мотострелкового батальона старший сержант Руслан Пятков погиб в районе села Бондаревка»,— говорится в сообщении. В Горноправдинске у погибшего остались родители, брат, сестра и дочь.

Руслан Пятков родился в поселке Карымское Читинской области, в 1986 году семья переехала в поселок Горноправдинск, где он закончил школу, а затем поступил и окончил Тюменский государственный университет. После учебы работал специалистом управления информатизации. Затем был призван на срочную службу, а после демобилизации 15 лет проработал на прежнем месте.

Напомним, в Нягани (ХМАО-Югра) простились с 34-летним участником СВО на Украине Антоном Паниным.

Полина Хабарова

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