Сержант из Нягани погиб в бою на СВО

В Нягани (ХМАО-Югра) простились с 34-летним участником специальной военной операции (СВО) на Украине Антоном Паниным, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным правительства, командир отделения, старший сержант Антон Панин был призван на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Пройдя обучение, получил должность командира боевой машины пехоты. «Командир отделения, старший сержант Панин геройски погиб в бою, выполняя задачи командования»,— говорится в сообщении. В Нягани у погибшего остались мать, супруга и дочь.

Антон Панин родился в поселке Комсомольский Советского района (Югорск), а спустя два года семья переехала в Нягань, где он окончил школу, а затем колледж по IT-специальности. Отслужив в армии, работал по профессии шесть лет и открыл свое дело — оказывал услуги автоэлектрика.

Напомним, в апреле простились с погибшим в ходе СВО 51-летним майором полиции из Нижневартовска.

Полина Хабарова

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