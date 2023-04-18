В криптокошельках стало больше места

Криптобиржа Binance отменила часть ограничений для россиян. Теперь им можно держать на счетах больше €10 тыс. Запрет ввели год назад. Его объясняли требованиями пятого пакета санкций Евросоюза. Счета, на которых хранились суммы выше лимита, площадка переводила в режим «только для вывода средств». Биржа не сообщала об отмене правила, но это подтвердили в технической поддержке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Reuters Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Binance сообщили “Ъ FM”, что продолжают соблюдать санкционный режим и, в частности, отказывают в доступе лицам из черных списков или пользователям, которые живут в Крыму, ДНР и ЛНР. Но почему биржа смягчила ограничения? Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков считает, что это произошло после консультаций с регуляторами в разных странах. Хотя, по его словам, этот шаг едва ли сильно повлияет на инвесторов:

«Инвесторы из России от месяца к месяцу являются одними из наиболее активных пользователей биржи, поэтому ей нет резона отказываться от таких пользователей. Мы имеем дело с тем, что Binance активно изучала вопрос санкций. Юридический отдел вел переговоры в том числе с отдельными регуляторами. По итогу работы юристов площадка пришла к выводу, что лимит в €10 тыс. имеет смысл убрать.

С другой стороны, я не считаю, что это сильно упростит жизнь российских инвесторов. Я слышал, что, несмотря на данное ограничение, люди все равно могли хранить больше €10 тыс. и торговали более крупными объемами. Такие меры были скорее просто заявлены, нежели аккаунты при превышении сумм действительно блокировали.

Что касается перспектив тех, кто хочет и будет торговать на площадке, Binance продолжит соблюдать санкции, выборочно при необходимости запрещать тем или иным россиянам иметь счета, замораживать их.

Если говорить о корпоративных историях, то есть открытии счетов для юрлиц, думаю, после снятия лимитов ситуация не особо улучшится».

При этом Binance сохраняет ограничения на операции с долларом и евро. Россияне не могут использовать эти валюты при расчетах на внутренней P2P-платформе биржи и, соответственно, выводить деньги с площадки. Для этого необходимо загрузить в личный кабинет вид на жительство, водительские права или паспорт Евросоюза. Фактически эти ограничения означают, что у россиян не получится переводить за рубеж валюту с помощью инфраструктуры Binance.

Какие остаются альтернативы? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с руководителем лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егором Кривошеей: «Инструменты в любом случае остаются, например, в виде обменников либо криптокошельков, в которых можно обменять одни фиатные деньги на другие, в том числе доллары и евро. Но проблемы существуют, так как Binance — одна из самых популярных бирж, и объем переводов, который проходит через нее, намного выше, чем во всех остальных обменниках, биржах.

Из-за этого большинство россиян, которые только поверхностно знакомы с криптовалютами либо хотят зайти на этот рынок, могут просто не знать про альтернативы в виде, например, тех же обменников. Достаточно большая часть криптопроектов все еще остается мошеннической, и, переходя куда-то, кроме популярных брендов типа Binance, люди могут начать рисковать средствами. Помимо этого, многие мошенники начинают мимикрировать под сервисы переводов».

По оценке экспертов криптовалютного рынка, на Россию приходится около 5% трафика Binance, а вместе с другими русскоязычными странами — около 10%. Сейчас площадка хочет привлечь трейдеров из государств СНГ, поэтому снимает ограничения только на лимит счетов.

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Иван Хорушевский