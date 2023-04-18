Суд признал законным изъятие в пользу РФ чайных плантаций в Сочи

Краснодарский краевой суд во вторник, 18 апреля, оставил в силе решение Адлерского районного суда о возвращении в собственность РФ 3,9 тыс. гектаров земельных участков сельхозпредприятий чайной отрасли в Сочи. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат сельхозпроизводителей Адлера Михаил Школьник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

«В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО “Адлерский чай“, сооснователь компании “Краснополянская косметика“ Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лиц (объединено в одно дело)», — прокомментировал Михаил Школьник.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по искам Генпрокуратуры РФ в 2022 году из пользования сельхозпредприятий в пользу РФ были возвращены более 4,5 тыс. га земельных участков (АО «Адлерский чай», АО «Шапсугский чай», «Мацестинский чай», АО «Солохаульский чай»). По решению суда, участки должны быть переданы в распоряжение межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее.

Аннулирования прав землепользователей по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества (бывшие чайные совхозы) не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали видимость хозяйственной деятельности.

Тат Гаспарян

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