Суд отложил рассмотрение жалоб чаеводов о возвращении государству 3 тыс. га участков в Сочи

Краснодарский краевой суд отложил рассмотрение жалоб сельхозпредприятий чайной отрасли и индивидуальных предпринимателей Сочи по делу о возвращении в федеральную собственность 3,9 тыс. гектаров земельных участков. Об этом рассказал «Ъ-Кубань» адвокат сельхозпроизводителей Адлера Михаил Школьник.

Фото: Председатель «Союза фермеров Сочи» Александр Андреев

«Апелляционный суд отложил рассмотрение, сославшись на неявку ряда участников дела. Фермеры расценили это как положительный знак, связанный с желанием властей защитить их интересы», - прокомментировал Михаил Школьник.

Апелляции по делу АО «Адлерский чай», сооснователя компании «Краснополянская косметика» Дмитрия Серова и еще 124 юридических и физических лиц (объединено в одно дело) краевой суд рассмотрит 28 февраля.

Рассмотрение жалоб АО «Шапсугский чай» и АО «Солохаульский чай» Краснодарский краевой суд отложил до 2 марта.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в 2022 году по искам Генпрокуратуры РФ из пользования сельхозпредприятий в пользу государства возвращены более 3,5 тыс. га земельных участков (АО «Адлерский чай» — 1,5 тыс. га, АО «Шапсугский чай» — 1,5 тыс. га, «Мацестинский чай» — 538 га, АО «Солохаульский чай» — 970 га.). По решению суда, участки должны быть переданы в распоряжение межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее.

Аннулирования прав землепользователей по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества (бывшие чайные совхозы) не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали видимость хозяйственной деятельности. Часть участков пользователи земель переуступили сторонним организациям, следовательно, как доказал в суде надзорный орган, заключенные государством договоры аренды угодий следует считать ничтожными сделками.

В официальном сообщении Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань») говорится, что по заявлениям землепользователей АО «Адлерский чай» с октября по декабрь 2022 года проведен осмотр земельных участков сельхозназначения, расположенных в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах Сочи. Факт использования сельскохозяйственной деятельности земельных участков выявлен у 45 фермерских хозяйств, арендующих 770 га угодий.

Сами арендаторы отмечают, что представители Союза ТПП города Сочи не успели осмотреть все арендованные земельные участки (1,5 тыс. га), по которым предъявлены требования Генпрокуратурой РФ.

Тат Гаспарян

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