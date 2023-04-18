Уголовное дело экс-заместителя губернатора Сергея Сидаша будет рассмотрено заново по настоянию прокуратуры

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции возвратил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который ранее получил условный срок по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена» .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кассационный суд постановил, что дело экс-чиновника должно быть рассмотрено заново в апелляционной инстанции Ростовского областного суда. Кассационный суд посчитал, что при предыдущем рассмотрении имели место существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, сообщили «Ъ-Юг» в суде.

Требование о пересмотре дела в кассационный суд заявляла сторона обвинения, несогласная с мягкостью наказания. В свою очередь сторона защиты подавала жалобу с требованием о прекращении уголовного дела, однако, ее жалоба осталась без удовлетворения.

Напомним, в октябре 2022 года Кировский райсуд признал Сергея Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Вместе с экс-чиновником судили учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и генерального директора этой компании Андрея Андросова. Предпринимателей признали виновными в мошенничестве.

По версии обвинения, компания «Донтрансгидромеханизация» поставили на стройку стадиона «Ростов Арена» мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом более качественного крупнозернистого. Замена материала не была отражена в смете, и поставщику заплатили 474 млн руб. как за крупнозернистый песок. Сторона обвинения считает, что стоимость фактически использованного материала была на 80,7 млн руб. меньше.

Сергей Сидаш был задержан правоохранительными органами в мае 2019 года. Следствие посчитало, что курировавший строительство стадиона чиновник несет ответственность за замену песка на более дешевый. Кировский райсуд приговорил всех троих фигурантов к лишению свободы условно. Экс-заместитель губернатора получил четыре года, предприниматели — по пять лет.

В декабре дело рассматривала апелляционная инстанция Ростовского областного суда, которая признала законность приговора. После этого защита осужденных и сторона обвинения заявили о своем несогласии в кассационный суд.

Вадим Водолазов