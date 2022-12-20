Бывшему чиновнику не нашлось оправдания

Ростовский областной суд рассмотрел жалобу экс-заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша на приговор по уголовному делу о злоупотреблениях при строительстве стадиона «Ростов Арена». Экс-чиновник, получивший четыре года условно, настаивал на своей невиновности. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Его защита не исключает, что продолжит добиваться отмены обвинительного вердикта в суде вышестоящей инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор Кировского районного суда Ростова, вынесенный бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу, а также учредителю АО «Донтрансгидромеханизация» Валентину Леванову и генеральному директору этой компании Андрею Андросову.

Напомним, в октябре Кировский райсуд признал Сергея Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Валентин Леванов и Андрей Андросов, которые проходили с ним по одному делу, были признаны виновными в мошенничестве.

По версии обвинения, компания «Донтрансгидромеханизация» поставили на стройку стадиона «Ростов Арена» мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом более качественного крупнозернистого. Замена материала не была отражена в смете, и поставщику заплатили 474 млн руб. как за крупнозернистый песок. Сторона обвинения считает, что стоимость фактически использованного материала была на 80,7 млн руб. меньше.

Сергей Сидаш был задержан правоохранительными органами в мае 2019 года. Следствие посчитало, что курировавший строительство стадиона чиновник несет ответственность за замену песка на более дешевый.

Кировский райсуд приговорил всех троих фигурантов к лишению свободы условно. Экс-заместитель губернатора получил четыре года, предприниматели — по пять лет.

Сам Сергей Сидаш во время процесса настаивал на своей невиновности. По его словам, он не изучал детально проектно-сметную документацию, так как считал это делом других сотрудников правительства, в частности специалистов по строительству и составлению госконтрактов. Чиновник говорил, что его главной задачей было не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу ЧМ и он делал все для этого.

«Если бы сегодня то же самое произошло, я бы точно так же все сделал, чтобы не подвести ни Ростовскую область, ни наше региональное правительство», — заявлял Сергей Сидаш.

Его защита подала апелляционную жалобу с требованием отменить обвинительный приговор. Однако Ростовский областной суд подтвердил виновность экс-чиновника и предпринимателей. По словам адвоката Александра Полянского, защищавшего Сергея Сидаша, во вторник облсуд зачитал только резолютивную часть своего вердикта. «Целесообразность последующего обращения в кассационный суд будет обсуждаться с моим подзащитным после ознакомления с доводами облсуда», — сказал господин Полянский.

Недовольной приговором по делу о песке для «Ростов Арены» осталась и прокуратура, также подававшая жалобу на решение Кировского райсуда.

По ходу судебного процесса государственный обвинитель просил отправить Сергея Сидаша в колонию на четыре года.

Отметим, в июле 2020 года за злоупотребления при строительстве «Ростов Арены» были осуждены бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор регионального ГБУ «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко. Чиновников обвиняли в том, что они, несмотря на замену песка, приняли от подрядчика работы по благоустройству территории вокруг стадиона.

Николай Безуглов и Сергей Мищенко полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. Их дело было рассмотрено судом в особом порядке. В итоге они получили по два года лишения свободы условно.

Вадим Водолазов