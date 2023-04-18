Экс-чиновника зажало между инстанциями

Четвертый кассационный суд возвратил на новое рассмотрение уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который в октябре 2022 года получил условный срок по обвинению в финансовых нарушениях при строительстве стадиона «Ростов Арена». Таким образом, суд согласился с требованием прокуратуры, которая добивалась отмены слишком мягкого, по ее мнению, приговора экс-чиновнику. Повторный процесс пройдет в апелляционной инстанции Ростовского областного суда. Ранее прокуратура настаивала, что Сергей Сидаш заслуживает отправки в колонию на четыре года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сидаш настаивает на своей невиновности

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Сергей Сидаш настаивает на своей невиновности

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во вторник, 18 апреля, Кассационный суд общей юрисдикции (расположен в Краснодаре) рассмотрел жалобы на приговор Кировского районного суда Ростова, вынесенный бывшему заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу, а также учредителю АО «Донтрансгидромеханизация» Валентину Леванову и генеральному директору этой компании Андрею Андросову.

Жалобы подавала как защита осужденных, так и прокуратура. Адвокаты настаивали на прекращении уголовного преследования фигурантов дела. Сторона обвинения требовала отменить приговор, который определил им условные сроки наказания. В итоге кассационный суд оставил жалобы защиты без удовлетворения и согласился с требованием прокуратуры, отправив дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда.

Кассационный суд посчитал, что при предыдущем рассмотрении имели место существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.

Напомним, в октябре 2022 года Кировский райсуд признал Сергея Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Валентин Леванов и Андрей Андросов, которые проходили с ним по одному делу, были признаны виновными в мошенничестве.

По версии обвинения, компания «Донтрансгидромеханизация» поставила на стройку стадиона «Ростов Арена» мелкозернистый песок вместо предусмотренного проектом более качественного крупнозернистого. Замена материала не была отражена в смете, и поставщику заплатили 474 млн руб. как за крупнозернистый песок. Сторона обвинения считает, что стоимость фактически использованного материала была на 80,7 млн руб. меньше.

Сергей Сидаш был задержан правоохранительными органами в мае 2019 года.

Следствие посчитало, что курировавший строительство стадиона заместитель губернатора путем угроз и уговоров склонил чиновников регионального Минстроя осуществить строительные работы без корректировки сметы в сторону уменьшения их стоимости с учетом замены песка на более дешевый.

По версии обвинения, Сергей Сидаш пошел на преступление из карьерных соображений, опасаясь затягивания строительства и негативной оценки его работы в случае срыва сроков сдачи «Ростов Арены».

Кировский райсуд приговорил всех троих фигурантов к лишению свободы условно. Экс-заместитель губернатора получил четыре года, предприниматели — по пять лет.

Сам Сергей Сидаш во время процесса настаивал на своей невиновности. По его словам, он не изучал детально проектно-сметную документацию, так как считал это делом других сотрудников правительства, в частности специалистов по строительству и составлению госконтрактов. Чиновник говорил, что его главной задачей было не допустить срыва сроков строительства стадиона к началу ЧМ и он делал все для этого.

«Если бы сегодня то же самое произошло, я бы точно так же все сделал, чтобы не подвести ни Ростовскую область, ни наше региональное правительство», — заявлял Сергей Сидаш.

Его защита подавала апелляционную жалобу с требованием отменить обвинительный приговор. Однако в декабре Ростовский областной суд подтвердил виновность экс-чиновника и предпринимателей. Недовольной приговором по делу о песке для «Ростов Арены» осталась и прокуратура, которая также безуспешно пыталась обжаловать его в апелляционной инстанции. По ходу судебного процесса государственный обвинитель просил отправить Сергея Сидаша в колонию на четыре года.

Вадим Водолазов