Суд будет рассматривать иск ГАЗа к Volkswagen на 15,6 млрд рублей в закрытом режиме

Судья Арбитражного суда Нижегородской области Дмитрий Окороков принял решение провести в закрытом режиме слушание дела по иску группы ГАЗ к автомобильному концерну Volkswagen на 15,6 млрд руб., сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

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Ходатайство о рассмотрении иска в закрытом режиме подал представитель группы ГАЗ Денис Голубев. По его словам, представленные в деле материалы содержат коммерческую тайну, в том числе информацию о производственных мощностях предприятия, а также персональные данные сотрудников, которые не давали согласие на публикацию.

«Учитывая, что ГАЗ находится под санкциями Запада, публикация этих данных может быть использована недружественными странами для оценки влияния санкций на российскую экономику и возможного усиления санкционного давления»,— отметил господин Голубев. Он добавил, что у ГАЗа нет цели закрыть дело от СМИ.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», ГАЗ пытается взыскать с Volkswagen 15,6 млрд руб. убытка от разрыва соглашения о контрактной сборке VW и Skoda на нижегородском заводе группы, подписанного в августе 2022 года. Договоренности о производстве германских автомобилей на площадке ГАЗа действовали до 2025 года, но с началом боевых действий на Украине сборка машин прекратилась.

Роман Рыскаль