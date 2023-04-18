Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о постепенном восстановлении рынка недвижимости в Москве на примере проектов компании «Донстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартал «Вдохновение» жилого комплекса «Символ».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой» Квартал «Вдохновение» жилого комплекса «Символ».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Компания «Донстрой» — традиционный лидер в сегменте столичных новостроек. Проекты компании много раз признавались лучшими на рынке и регулярно занимают топовые позиции по объемам продаж.

По итогам первого квартала 2023 года «Донстрой» занял первую позицию по количеству сделок на рынке первичной жилой недвижимости бизнес-класса в Москве, в старых ее границах. По объему продаж среди московских девелоперов всех ценовых сегментов столицы «Донстрой» оказался на втором месте: суммарно в проектах «Остров», «Символ», «Событие», «Сердце столицы» и премиальном доме «Река» компания реализовала 467 квартир площадью более 33,5 тыс. кв. м.

Всего в столичных жилых комплексах бизнес-класса в период с января по март прошло 4 048 сделок. Из них около 11%, а это 458 лотов, пришлись на проекты «Донстроя». При этом сразу два масштабных жилых комплекса девелопера — «Остров» и «Символ» — вошли в топ-5 самых продаваемых проектов бизнес-класса старой Москвы.

В девелоперской компании отмечают, что в первом квартале зафиксировано поступательное повышение спроса на 29% до уровня марта 2021 года. Это важный позитивный тренд, полагают эксперты, который говорит о том, что рынок начал восстанавливаться после событий прошлого года. Покупатели стали быстрее принимать решение, а доля сделок без ипотеки в сравнении с четвертым кварталом 2022 года выросла на 10%. Клиенты более уверенно смотрят в завтрашний день, чем, например, осенью прошлого года, и выбирают проекты «Донстроя».