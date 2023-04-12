На СВО погиб 51-летний майор полиции из Нижневартовска

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) простились с 51-летним участником специальной военной операции (СВО) Алексеем Орловым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, старший сержант Алексей Орлов в ноябре 2022 года пошел служить по контракту, прошел обучение и отправился в зону СВО. При выполнении боевых задач погиб. В Нижневартовске у погибшего остались супруга и трое детей.

Алексей Орлов родился и вырос в Норильске (Красноярский край). После окончания школы получил профессиональное образование в Киеве, а затем работал по специальности «слесарь-ремонтник». После развала СССР приехал в Нижневартовск, отслужил срочную службу в пограничных войсках и работал около 15 лет в МВД и других силовых структурах, получив звание майор полиции. Получил высшее образование по специальности «преподаватель физической культуры».

Полина Хабарова

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