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Коммерсантъ FM
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Пострадавший на Черном море тральщик «Иван Голубец» вернулся в строй

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец», поврежденный в октябре прошлого года украинскими беспилотниками, вернулся в акваторию Черного моря для выполнения боевых задач, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

«Иван Голубец»

«Иван Голубец»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Иван Голубец»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Экипаж корабля приступил к поиску мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Помимо этого, моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде»,— уточнили специалисты.

Напомним, в октябре прошлого года корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе атаковали девять летательных и семь морских беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что они были успешно уничтожены. Российская сторона назвала происшедшее террористической атакой со стороны Украины.

Что происходит после ввода войск РФ на Украину — в трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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