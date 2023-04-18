Пострадавший на Черном море тральщик «Иван Голубец» вернулся в строй

Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец», поврежденный в октябре прошлого года украинскими беспилотниками, вернулся в акваторию Черного моря для выполнения боевых задач, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иван Голубец»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ «Иван Голубец»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Экипаж корабля приступил к поиску мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов. Помимо этого, моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и при стоянке на незащищенном рейде»,— уточнили специалисты.

Напомним, в октябре прошлого года корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе атаковали девять летательных и семь морских беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что они были успешно уничтожены. Российская сторона назвала происшедшее террористической атакой со стороны Украины.

Что происходит после ввода войск РФ на Украину — в трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь