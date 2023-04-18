Экономика Китая вернулась к активному росту после пандемии

В первом квартале экономика Китая выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Государственное статистическое управление КНР. Это самый высокий показатель роста за последний год, и он значительно превышает прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Reuters.

Главным фактором, повлиявшим на восстановление экономики, стало снятие жестких антиковидных ограничений, действовавших в стране на протяжении почти трех лет. В 2022 году ВВП Китая рос самыми медленными темпами с середины 70-х годов прошлого века не в последнюю очередь из-за ограниченных возможностей китайских потребителей. Теперь же потребители принялись наверстывать упущенное за годы пандемии.

Розничные продажи только в марте выросли на 10,6%. Это самый значительный рост за последние два года, более чем в два раза превысивший прогнозы аналитиков. Промышленное производство восстанавливается медленнее: в марте его объем вырос на 3,9% по сравнению с мартом 2022 года. Тем не менее это самый высокий показатель за последние пять месяцев.

В первом квартале рост объемов

сельскохозяйственного производства составил 3,6%,

индустрии услуг — 5,4%,

розничных продаж — 5,8%,

инвестиций в индустрию высоких технологий — 16%,

экспорта и импорта товаров — 4,8%.

Как отметил в газете The Guardian эксперт по экономике Китая в компании Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард, «скорость восстановления превысила даже наши сравнительно оптимистичные прогнозы». По его мнению, за весь год рост ВВП Китая вполне может составить 6%, в то время как китайское правительство поставило задачу добиться пятипроцентного роста по итогам года.

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Алена Миклашевская