Главные новости к утру 18 апреля

Президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Он попросил военачальников высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Он передал приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум. О поездке господина Лаврова

G7 намерена препятствовать поставкам оружия в РФ. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел. Объединение стран также заявило, что не будет размораживать активы до «возмещения ущерба» Украине. О встрече министров

В результате регуляторного ужесточения на ипотечном рынке банки могут лишиться 80 млрд руб. прибыли, подсчитали в «Эксперт РА». ЦБ вводит дополнительное резервирование и макропруденциальные надбавки по рискованным займам, ограничивает влияние банкиров при выборе страховщика клиентом. Подробнее

Белый дом США назвал подход Бразилии по российско-украинскому конфликту «глубоко проблематичным». Так Вашингтон отреагировал на слова президента Бразилии о том, что США «поощряют войну». Белый дом считает, что латиноамериканская страна «повторяет российскую и китайскую пропаганду». В Бразилии отвергли это обвинение.

ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале в годовом исчислении. Рост к предыдущему кварталу составил 2,2%. О прогнозе МВФ по росту китайской экономики

Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить правило, по которому на борт самолета нельзя брать жидкости в таре объемом более 100 мл, узнал «Ъ». Сейчас пассажир может взять в ручную кладь до литра жидкости, но с обязательной разбивкой по таре. О просьбе

Минфин выступил против идеи декларировать наличные свыше 1 млн руб. Ведомство не поддержало инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Ведущие российские IT-компании договорились ввести саморегулирование цен на программное обеспечение, сообщило Минцифры РФ. Ведомство утверждает, что разработчики возьмут на себя обязательство «не повышать цены выше разумного уровня». О росте цен на ПО

Офицера Генштаба приговорили к штрафу за получение стиральной машины Bosch. Ивана Мертвищева оштрафовали на 400 тыс. руб. О приговоре

Уголовное дело «скопинского маньяка» Виктора Мохова о сокрытии убийства передано в суд. Расследование завершено. О деле

Во Франции на протестах против пенсионной реформы прошли столкновения демонстрантов и полиции. Правоохранительные органы использовали слезоточивый газ в нескольких городах. О ситуации вокруг реформы

О предстоящих 18 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».