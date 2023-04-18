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Коммерсантъ FM
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ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале 2023 года

ВВП КНР в первом квартале 2023 года составил 28,499 трлн юаней ($4,14 трлн), передает «Синьхуа» данные государственного статистического бюро. В годовом исчислении рост составил 4,5%, к предыдущему кварталу — 2,2%.

Высокий темп роста показала сфера услуг (5,4%). Увеличение ВВП также обеспечили аграрный сектор (3,7%) и промышленность (3,3%).

Увеличение темпов роста наблюдается на фоне отказа Китая от жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году рост китайской экономики замедлился до 3%. Официальный прогноз составлял 5,5%. В 2021 году ВВП увеличился на 8,4%, в 2020-м — на 2,2%.

По прогнозу Международного валютного фонда, вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный экономический рост в этом году может составить более 70%. По ожиданиям МВФ, рост китайской экономики в этом году ускорится до 5,2%, а в 2024-м замедлится до 4,5%.

Подробнее о прогнозе — в материале «Ъ» «Азия ростом вышла».

Леонид Уварчев

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