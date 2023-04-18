Лавров встретился с Лулой да Силвой и передал приглашение Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Приглашение передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится с визитом в Бразилии, сообщил глава южноамериканского МИДа Мауро Виэйра.

«Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на экономический форум в Санкт-Петербурге»,— сказал господин Вэйра журналистам (цитата по G1). Власти Бразилии пока не приняло решение по участию президента в форуме.

Владимир Путин в начале апреля встречался с советником президента Бразилии по международным вопросам Селсом Аморимом. Российский президент тогда также передавал приглашение господину Луле да Силве посетить Россию.

Сергей Лавров прибыл в Бразилию накануне, 17 апреля. В ходе встречи с бразильским коллегой господин Лавров заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы украинский конфликт как можно скорее завершился.

О визите главы МИД РФ в Бразилию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров открыл турне Бразилией».