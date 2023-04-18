Приговор отстирали до штрафа

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву. Сначала офицер обвинялся в получении взятки в виде стиральной машины Bosch за положительный отзыв о работе военного комиссариата района Раменки во время призыва, однако позже действия господина Мертвищева были переквалифицированы на покушение на мошенничество. В итоге офицер получил штраф в 400 тыс. руб. и двухлетний запрет на занятие должностей в госорганах. Осужденный уже написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перед оглашением приговора начальник отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба полковник Иван Мертвищев заявил суду, что признает себя виновным в том, что изначально намеревался обмануть руководство военного комиссариата военкомата района Раменки. Речь шла о том, что господин Мертвищев должен был подписать рапорт о результатах проверки работы военкомата по призыву в Вооруженные силы. По словам офицера, в планах проверок подмосковных военных комиссариатов именно раменский не значился, и он решил на этом сыграть. Полковник Мертвищев пояснил, что он хотел заработать, поскольку ему срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры.

В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить полковнику в качестве наказания два года колонии общего режима. В свою очередь, защита и сам подсудимый просили суд ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы. Они настаивали на том, что просьба о стиральной машине была лишь попыткой смошенничать, но никак не взяткой.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством) в отношении Ивана Мертвищева 517-й военный следственный отдел (ВСО) СКР возбудил в ноябре 2022 года. Было установлено, что офицер Генштаба воспользовался призывной кампанией и за неделю до ее начала связался с военным комиссаром Раменок. В телефонном разговоре полковник дал понять военкому, что дела с набором призывников в его военкомате идут из рук вон плохо, и даже если по документам все будет выглядеть прилично, то он найдет, к чему придраться и доложить «наверх». Чтобы у военкома не возникало в будущем проблем, офицер Генштаба, по материалам дела, предложил военкому приобрести для него стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб. Ею стала выбранная полковником Bosch WHA122W1BL, купленная в самой дорогой комплектации — за 72 тыс. 130 руб. О просьбе полковника Мертвищева сотрудниками военкомата было доложено в департамент военной контрразведки, который и взял дальнейшее развитие событий под свой контроль. Новый владелец стиральной машины был задержан сотрудниками ФСБ у дома на улице Твардовского в Москве, куда ему ее и привезли.

В итоге председательствовавший на процессе судья Артем Карпов пришел к выводу о том, что в действиях Ивана Мертвищева, который даже не успел попользоваться полученной стиральной машиной, налицо покушение на мошенничество. В итоге господин Карпов переквалифицировал обвинение с п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) УК РФ, на ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил полковника Мертвищева к штрафу в размере 400 тыс. руб., а также запретил ему два года занимать должности в госорганах. При этом суд учел смягчающие вину обстоятельства: полковник признал вину, принимал участие в боевых действиях в Чечне, имеет несколько орденов. Мало того, офицер, уже будучи под судом, написал рапорт с просьбой направить его в зону СВО.

Юрий Сенаторов