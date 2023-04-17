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Коммерсантъ FM
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Минфин выступил против идеи декларировать наличные свыше 1 млн руб.

Правительство не обсуждает и не прорабатывает вопросы декларирования гражданами наличных свыше 1 млн руб. и требования по объяснению источников их появления. Минфин РФ не поддержал соответствующую инициативу депутата Госдумы Анатолия Вассермана («Справедливая Россия — За правду»).

«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения»,— говорится в сообщении Минфина в Telegram.

Господин Вассерман ранее сегодня, 17 апреля, сообщал о разработке законопроекта, который ужесточаит правила хранения россиянами наличных средств. Проект предусматривает запрет на хранение наличных в размере свыше 1 млн руб. без уведомления налогового органа и объяснения происхождения таких сумм. Инициатива проходит процедуру сбора отзывов и мнений. Депутат отметил, что порог 1 млн руб.— это «примерная прикидка».

Леонид Уварчев

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