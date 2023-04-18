Главные анонсы 18 апреля

Глава МИД России Сергей Лавров продолжит турне по Латинской Америке. 17 апреля он прилетел в Бразилию, в планах также визиты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу.

В Москве Мосгорсуд рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже.

В России Тихоокеанский флот России приступит к завершающему этапу внезапной проверки.

В Москве пройдет заседание Комиссии Государственной думы по иностранному вмешательству во внутренние дела России. Посла США Трейси просили в ходе заседания дать пояснения о деятельности биолабораторий США на Украине, однако посольство приглашение на мероприятие отклонило.

В Москве арбитражный суд проведет основные слушания по иску о защите деловой репутации от Артема Миронова — генерального директора фирмы-организатора концертов — к рэперу Noize MC и блогеру Юрию Дудю (оба ответчика признаны Минюстом РФ иностранными агентами) из-за обвинений в присвоении денег за несостоявшиеся концерты.

«Московская биржа» начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции «Института стволовых клеток человека».

в Казахстане пройдет визит генерального директора Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

В Ереване суд проведет заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна о злоупотреблении должностными полномочиями.