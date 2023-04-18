Уголовное дело «скопинского маньяка» о сокрытии убийства передано в суд

Завершено расследование уголовного дела Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», о сокрытии убийства. Скопинский районный суд Рязанской области сообщил ТАСС, что дело поступило и распределено судье.

Виктору Мохову вменяется ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). Собеседник российского госагентства в правоохранительных органах рассказал, что в преступлении обвиняются еще два человека. Евгению Полищуку вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ), Алексея Архипова также как и Виктора Мохова обвиняют в сокрытии убийства (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 года. По версии следствия, «скопинский маньяк» помогал убийце переносить тело во двор заброшенного дома. Изначально он был отправлен под домашний арест, но позже меру пресечения изменили на СИЗО, так как он нарушил условия содержания. В конце февраля 2023 года Виктора Мохова выпустили из следственного изолятора, так как закончился предельный срок содержания под стражей.

Виктор Мохов в 2005 году был приговорен к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет и в течении четырех лет держал их в подвале хозяйственной постройки. Он неоднократно насиловал девушек. Одна из них родила от него детей. Преступника освободили в марте 2021 года, за ним установлен надзор на шесть лет.

Подробнее о новом деле — в материале «Ъ» «"Скопинский маньяк" вернулся за решетку».

Леонид Уварчев