Российские IT-компании обяжутся не повышать цены на ПО «выше разумного уровня»

Ведущие российские IT-компании договорились ввести саморегулирование цен на программное обеспечение (ПО), сообщило Минцифры РФ по итогам встречи с участниками рынка. Ведомство утверждает, что разработчики возьмут на себя обязательство «не повышать цены выше разумного уровня».

Как сообщило Минцифры в Telegram, компании готовятся подписать меморандум ответственной работы на IT-рынке. Не уточняется, какие компании намерены подписать документ.

Разработчики будут размещать актуальную информацию о предельной стоимости продукции на официальном маркетплейсе российского ПО. Их могут лишить аккредитации при поступлении жалоб на «необоснованное повышение» цен.

За год российские разработчики программного обеспечения (ПО) подняли цены на 30–50%, выяснил ранее «Ъ». Покупатели связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Сами разработчики отчасти признают рост цен, но более умеренный. Крупные потребители российского софта ранее обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию.

Подробнее о росте цен на российское ПО — в материале «Ъ» «ПО дороже денег».

Леонид Уварчев