Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские IT-компании обяжутся не повышать цены на ПО «выше разумного уровня»

Ведущие российские IT-компании договорились ввести саморегулирование цен на программное обеспечение (ПО), сообщило Минцифры РФ по итогам встречи с участниками рынка. Ведомство утверждает, что разработчики возьмут на себя обязательство «не повышать цены выше разумного уровня».

Как сообщило Минцифры в Telegram, компании готовятся подписать меморандум ответственной работы на IT-рынке. Не уточняется, какие компании намерены подписать документ.

Разработчики будут размещать актуальную информацию о предельной стоимости продукции на официальном маркетплейсе российского ПО. Их могут лишить аккредитации при поступлении жалоб на «необоснованное повышение» цен.

За год российские разработчики программного обеспечения (ПО) подняли цены на 30–50%, выяснил ранее «Ъ». Покупатели связывают тенденцию с отсутствием конкуренции на рынке, который покинули западные поставщики. Сами разработчики отчасти признают рост цен, но более умеренный. Крупные потребители российского софта ранее обращались в Минцифры с просьбой повлиять на ситуацию.

Подробнее о росте цен на российское ПО — в материале «Ъ» «ПО дороже денег».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...