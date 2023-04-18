«Яндекс» представил хаб с Zigbee и анонсировал поддержку протокола Matter

«Яндекс» сообщил, что выпустил в продажу «Яндекс Хаб» — шлюз для устройств умного дома, соединяющихся по протоколу локальной беспроводной связи Zigbee. Устройство позволяет объединять датчики, лампочки, розетки и другие компоненты с Zigbee в одну экосистему с умными колонками «Яндекса», а также оснащено инфракрасным портом для управления бытовой техникой. Устройство предлагается по цене 4,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станция Макс с Zigbee Фото: Yandex Хаб для устройств Фото: Yandex Станция Макс с Zigbee Фото: Yandex Следующая фотография 1 / 3 Станция Макс с Zigbee Фото: Yandex Хаб для устройств Фото: Yandex Станция Макс с Zigbee Фото: Yandex

«Ъ» сообщал о намерениях «Яндекса» выпустить «Яндекс Хаб» еще в сентябре 2022 года. Тогда единственным устройством «Яндекса» с поддержкой протокола Zigbee была «Яндекс Станция» второго поколения, представленная в конце 2021 года. Вместе с «Хабом» компания представила обновленную версию умной колонки «Станция Макс» с поддержкой Zigbee (цена — 29,9 тыс. руб.), а также собственные Zigbee-датчики и кнопки.

С одним из будущих обновлений «Яндекс Хаб» и новая «Яндекс Станция Макс» получат поддержку Matter — стандарта, который призван обеспечить взаимную совместимость устройств умного дома от конкурирующих производителей. О поддержке Matter заявляли все ключевые операторы экосистем умного дома (Apple, Google, Samsung и Amazon), однако в 2023 году бренды аксессуаров умного дома Philips Hue и Belkin отказались от планов добавлять поддержку Matter в свои устройства в ближайшее время.

О выходе российских компаний на рынок умного дома — в материале «Ъ» «Дистрибуторы проживут собственным умом».

Юрий Литвиненко