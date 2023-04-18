В один из важнейших православных праздников приграничные территории двух регионов Черноземья подверглись очередным обстрелам со стороны Украины. В Белгородской области в результате атаки контузило 73-летнюю женщину. После праздника населенные пункты региона пережили еще серию атак, в том числе с применением беспилотников — в областном центре случился пожар на электроподстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снаряды со стороны Украины продолжают разрушать дома на Белгородчине

Фото: t.me / vvgladkov Снаряды со стороны Украины продолжают разрушать дома на Белгородчине

Фото: t.me / vvgladkov

В прошедшие праздничные выходные населенные пункты приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей пережили минимум семь обстрелов. Вечером в субботу, 15 апреля, снаряд попал в жилой дом в селе Новая Таволжанка в 30 км от Белгорода. 73-летняя женщина получила контузию, у дома разрушена стена, а окна и забор получили повреждения. «Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей!» — прокомментировал обстрел губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

В Курской области в канун Пасхи власти сообщили о трех обстрелах. Так, из-за двух атак в приграничном Глушковском районе были частично обесточены поселок Теткино и соседнее село Попово-Лежачи, при этом никто не пострадал. Во время третьего обстрела в Теткине загорелся дом и сарай на территории частного домовладения.

Днем в воскресенье, 16 апреля, под обстрел со стороны Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Там снаряд влетел в жилой дом. Чудом обошлось без жертв: по словам губернатора, в православный праздник жители дома посещали кладбище. Снаряд пробил крышу здания и повредил стены и мебель в двух комнатах. Позже в Новой Таволжанке недалеко от Шебекина в результате обстрела были повреждены кровля и фасад административного корпуса птицефабрики. Там же снаряд полностью уничтожил автомобиль. В результате этого обстрела пострадавших не было, сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние.

Вечером воскресенья жители Белгорода стали сообщать в соцсетях о громких хлопках и локальных перебоях с электричеством, а также публиковать видео предположительно возгорания на территории одной из городских подстанций. После полуночи губернатор сообщил о двух пожарах на гражданских объектах. В них никто не пострадал. Ликвидация огня заняла примерно 40 минут. Примерно в час ночи господин Гладков поблагодарил за профессиональную работу сотрудников МЧС и лично начальника белгородского главка Сергея Потапова.

«Причина — действия наших противников,— сообщил утром в понедельник, 17 апреля, Вячеслав Гладков.— Я надеюсь, что вы меня поймете — более подробной информацией поделиться не могу, потому что наше общение проходит в прямом эфире, а значит, информация будет поступать и нашим врагам. Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего и максимально быстро постараемся устранить все технические последствия».

После праздничных выходных интенсивность обстрелов только возросла. Белгородская область в понедельник была обстреляна со стороны Украины как минимум пять раз. В селе Муром в Шебекинском городском округе разрушены зернохранилище и жилой дом, в котором в это время никого не было. В хуторе Лозовая Рудка Борисовского района в результате обстрела с беспилотника у частного дома посекло крышу и фасад, а также выбило окна. В поселке Красное под Шебекиным из-за атаки загорелось сенохранилище, в селе Сподарюшино в Грайворонском городском округе пострадали два дома. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

В вечернем прямом эфире в соцсетях Вячеслав Гладков прокомментировал ликвидацию последствий обстрела Красного. Обратившаяся к губернатору женщина возмутилась тем, что в тушении пожара на сенохранилище участвовали местные жители, а пожарная машина не приехала. «Когда начинается обстрел, выставляются заградительные патрули, которые не пропускают ни гражданских, ни военных, ни спасателей. Слаба богу, что никто не пострадал, только сено. Но, с другой стороны, рисковать жизнями людей из-за стога сена — это неправильно»,— сказал господин Гладков.

Последний раз с такой интенсивностью населенные пункты Белгородчины были обстреляны в середине марта. Тогда за одни сутки местными властями либо экстренными оповещениями МЧС были подтверждены 14 атак ВСУ. Наиболее серьезные разрушения власти зафиксировали в окрестностях Шебекина, где были повреждены многоквартирный дом, школа и церковь.

Сергей Толмачев