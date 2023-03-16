Обстреляли рассветами

Минувшие сутки стали для Белгородской области рекордными как по числу предполагаемых обстрелов со стороны Украины, так и по их географии. Местными властями либо экстренными оповещениями МЧС подтверждены как минимум 14 таких случаев. ВСУ атаковали населенные пункты семи из 23 крупных муниципалитетов Белгородчины — на протяжении почти всего участка российско-украинской границы в регионе. Обошлось без пострадавших среди мирного населения. Наиболее серьезные разрушения власти зафиксировали в окрестностях Шебекина, где были повреждены многоквартирный дом, школа и церковь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате обстрелов с украинской стороны в Белгородской области пострадали разные гражданские объекты и жилые дома

Фото: telegram.org / vvgladkov В результате обстрелов с украинской стороны в Белгородской области пострадали разные гражданские объекты и жилые дома

Фото: telegram.org / vvgladkov

Серия атак на Белгородскую область со стороны Украины 15 марта началась незадолго до полуночи с ракетного удара. Российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом. В городе осколками были повреждены, как сообщил мэр Валентин Демидов, 21 частный дом и пять квартир в многоэтажках. В пригороде пострадали два дома (в одном пробита крыша и перекрытия) и гараж, уточнил глава Белгородского района Владимир Перцев. В облцентре, по словам господина Демидова, разбиты «в основном оконные стекла, посечены крыши». Также после ночной атаки зафиксированы повреждения припаркованных автомобилей. По данным властей, пострадавших среди гражданского населения в этот день не было.

В районе 12:30 под обстрел ВСУ попал город Шебекино, расположенный в 20 км от границы с Украиной. МЧС сообщило жителям о «необходимости спуститься в укрытие». Сами горожане в соцсетях утверждали, что якобы были слышны 14 разрывов. Губернатор Вячеслав Гладков позже заявил, что «снарядами повреждены» несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль.

Более многочисленные повреждения были в результате обстрела, начавшегося примерно спустя два часа, в поселке Красный Шебекинского городского округа. Там, по данным господина Гладкова, осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельный дом (судя по опубликованным фото, это оборудованная в обычном здании православная церковь) и многоэтажка. «Выбиты окна, посечены фасады и кровля»,— сообщил губернатор. Школы в приграничных районах Белгородской области, напомним, с осени 2022 года перешли на дистанционное обучение в связи с участившимися обстрелами.

Помимо этого, как сообщил глава региона, в ходе «прилетов» сильно поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке (пригород Шебекина, прилегающий к границе с Харьковской областью Украины). В тот же день в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа в частном доме в результате обстрела были выбиты окна, посечены забор и фасад.

Белгородские власти вчера официально подтвердили пять случаев обстрелов, по итогам которых были зафиксированы повреждения гражданских объектов.

В среду МЧС направляло жителям приграничных населенных пунктов девять экстренных оповещений об обстрелах, однако местные власти последствия этих инцидентов не комментировали. По данным из оповещений об обстрелах, за минувшие сутки опасности подвергались: село Безымено и поселок Горьковский Грайворонского района; село Староселье Краснояружского района; хутор Лозовая Рудка Борисовского района; хутор Красный и село Терновое Шебекинского округа; хутор Нижние Мельницы и село Логачевка Валуйского округа; село Щетиновка Белгородского района.

Вчерашние обстрелы ВСУ Белгородской области, если судить по оповещениям, стали наиболее масштабными по географии за время военной операции. Они могли затронуть семь из 23 крупных муниципальных образований в регионе. В частности, — почти все белгородские муниципалитеты на российско-украинской границе, примыкающие к Харьковской и Сумской областям (без учета участков соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками). Не сообщалось об обстрелах только в Волоконовском районе, расположенном на границе между Шебекинским и Валуйским округами.

Последний раз та кже часто об атаках со стороны Украины белгородские власти сообщали 18–20 февраля: приграничные села за три дня подверглись десятку обстрелов ВСУ.

Совокупное число погибших от украинского огня мирных жителей Черноземья достигло 32. В начале февраля президент России Владимир Путин поставил перед Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела украинскими силовиками приграничных регионов.

Сергей Калашников