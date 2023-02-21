Артиллерия прошлась по селам

Минувшие выходные для Белгородской и Курской областей стали рекордными по количеству обстрелов населенных пунктов с начала спецоперации. В субботу и воскресенье приграничные села попали под украинский огонь не менее восьми раз, в понедельник — еще семь. В результате попаданий в шебекинской Новой Таволжанке погибли девочка и женщина; из-за регулярных обстрелов пришлось эвакуировать сотрудников местной птицефабрики. Совокупное число погибших от украинского огня мирных жителей Черноземья достигло 30. Жители призывают власти и военных принять меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители приграничных районов Черноземья ждут от властей мер для прекращения огня

Фото: t.me / vvgladkov Жители приграничных районов Черноземья ждут от властей мер для прекращения огня

Фото: t.me / vvgladkov

Утро субботы в курском приграничье началось с обстрела трех населенных пунктов — Краснооктябрьского, Волфина и Елизаветовки Глушковского района; была повреждена газораспределительная станция. Утром в воскресенье обстрелы региона продолжились: 19 февраля под огонь трижды попало село Горналь Суджанского района (девять прилетов), пострадали три домовладения.

Во второй половине воскресенья под обстрелы украинских силовиков попали сразу несколько муниципальных образований Белгородской области. В селе Новая Таволжанка (пригород райцентра Шебекино, прилегающий к границе с Харьковской областью Украины) один из снарядов попал во двор, куда 12-летняя Василиса вышла поговорить по телефону. Она погибла на месте. Всего по селу попали девять снарядов, пострадали три дома, хозпостройка и автомобиль. Кроме того, в хуторе Старом Волоконовского района в этот же день в ходе обстрелов пострадало одно домовладение; в селе Пороз Грайворонского округа также пострадало одно подворье и временно пропало электричество; в Староселье Краснояружского района возникли трудности с электроснабжением.

Утром в понедельник Новую Таволжанку снова обстреляли: снаряды попали на стоянку и в бытовой корпус птицефабрики, где работники готовились к смене. Женщина с тяжелыми осколочными ранениями скончалась в машине скорой помощи. Еще одному мужчине осколки попали в ноги; ему оказали помощь. Около полудня птицефабрику в Новой Таволжанке обстреляли повторно; все сотрудники были эвакуированы. Также ВСУ вчера дважды открыли огонь по Вознесеновке Шебекинского округа: снаряды попали в несколько предприятий, пострадали четыре домовладения и электроснабжение. «Людей организованно вывозим с их территорий»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, СМС-уведомления об обстрелах получали жители и других белгородских муниципалитетов, но власти эти сообщения не комментировали.

В Курской области в понедельник под обстрел вновь попали поселок Краснооктябрьский (семь снарядов), приграничные села Гуево и Горналь. Существенных разрушений не было, но возникли нарушения электроснабжения.

К вечеру 20 февраля общее число погибших мирных жителей Белгородской области с начала спецоперации достигло 28. Еще двое погибли в Курской области. Обстрелы 18–20 февраля стали наиболее интенсивными с начала спецоперации: за год было лишь несколько дней, когда гражданская инфраструктура приграничных регионов попадала под огонь четыре и более раз. Но дни интенсивных обстрелов ранее всегда сменялись более спокойными.

«Тяжелые выходные нам пришлось с вами пережить,— заметил утром в понедельник белгородский губернатор Вячеслав Гладков.— Большое количество обстрелов приграничных районов. Пострадали люди. Много повреждений». Власти сообщили, что в Шебекинский городской округ завозят мешки с песком для «усиления периметра коммерческой и частной недвижимости в местах постоянных обстрелов».

К расследованию гибели двух человек в Новой Таволжанке подключился Следственный комитет. Там сообщили, что также изучат последние обстрелы других белгородских сел. Впрочем, жители больше ждут действий от местных властей. Так, в ходе вчерашнего прямого эфира главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова несколько раз попросили «обеспечить безопасность» некоторых убежищ, находящихся не в лучшем состоянии. Господин Жданов пообещал принять меры, а также сообщил, что желающие выехать за пределы округа могут обращаться в местную администрацию.

Несмотря на свое приграничное положение, Новая Таволжанка с населением 5,3 тыс. человек (до февраля 2022 года) и 40-тысячное Шебекино не входят в число белгородских муниципалитетов, в которых введен режим ЧС и граждане централизованно отселены в безопасное место. Вчера в соцсетях жители Шебекина в очередной раз призывали власти и военных усиливать защиту от обстрелов и подавлять украинскую артиллерию. Они апеллировали к поручению президента Владимира Путина в адрес Минобороны о необходимости ликвидировать возможность обстрела украинскими силовиками приграничных регионов, которое было дано 1 февраля. Жители недоумевали, почему после этого обстрелы только усилились. Местные власти эти заявления не комментировали.

Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова вчера также обратила внимание на то, что обстрелы со стороны Украины «приводят к самому трагичному — потере мирных жителей». «Это возмутительно и бесчеловечно! Глубоко потрясена гибелью ребенка. Это невосполнимая утрата. Знаю, что никакие слова поддержки и помощи не вернут в семью девочку. Но невозможно молчать. Это большая боль для всей Белгородчины»,— написала парламентарий в своем telegram-канале.

Власти приграничных регионов, очевидно, не ожидают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Так, курский губернатор Роман Старовойт вчера заявил, что в праздничные дни возможны террористические проявления, диверсии и провокации. Поэтому с 20 февраля сотрудники МВД, ФСБ, погранслужбы и дружинники переведены в регионе на усиленный режим. Чиновникам поручено быть на местах. В патрулировании местных инфраструктурных объектов принимают участие 2,8 тыс. дружинников.

Олег Мухин